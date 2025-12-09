Форма поиска по сайту

09 декабря, 09:46

Город

Более 200 тыс сварных соединений проверили на газопроводах Москвы за 10 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 200 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы за 10 лет. Для диагностики специалисты применяют современные методы неразрушающего контроля, включая рентгенографию и ультразвуковую дефектоскопию, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Благодаря рентгенографии можно получить детальное изображение внутренней структуры металла. Излучение проходит сквозь материал, а результат фиксируется на цифровой носитель или пленку. Это помогает фиксировать несоответствия. Подобным методом специалисты осмотрели уже более 155 тысяч стальных швов.

Ультразвуковой контроль работает по принципу эхолокации. Согласно ему, волны отражаются от поверхностей и дефектов шва, специальный прибор в режиме реального времени показывает аномалии. Таким методом пользуются для обнаружения скрытых изъянов. В результате при помощи ультразвука обследовали свыше 45 тысяч полиэтиленовых и стальных соединений.

Как отметил комплекс городского хозяйства, специальный контроль сварки швов специалисты проводят после монтажа, ремонта или прокладки газовых сетей с использованием передового оборудования. Работники АО "Мосгаз" прибегают к самоходным рентген-системам, цифровым анализаторам и мобильным лабораториям на базе автомобилей "КамАЗ". Данные передаются в режиме реального времени, что гарантирует высокую точность, скорость и прозрачность.

Ни один участок газопровода не будет введен в эксплуатацию при отсутствии заключения.

Ранее на северо-западе столицы провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Победа труда". Его пропускная способность повысилась до 200 тысяч кубических метров в час. Это позволит обеспечивать бесперебойное газоснабжение уже имеющихся потребителей и подключать к нему новые объекты.

Сергей Собянин поздравил коллектив и ветеранов Мосгаза с юбилеем

