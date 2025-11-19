Около 1,8 тыс электроподстанций отремонтировали в Москве в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты отремонтировали около 1,8 тысячи электроподстанций в Москве в 2025 году. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"В рамках программы 2025 года обновим порядка 2 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций, на почти 90% объектов мероприятия уже завершены", – уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ремонт выполняется в течение года с учетом пиковых нагрузок и праздников. Это позволяет повысить надежность электроснабжения столичных предприятий, социально значимых объектов и жилых районов.

Отмечается, что специалисты проводят текущий и капитальный ремонт электрооборудования, трансформаторов и заземляющих устройств. Также устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Кроме того, проводится контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактов, покраска металлоконструкций.

Бирюков добавил, что бесперебойная работа столичного энергоблока находится на особом контроле. На регулярной основе проводятся проверки технического состояния техники, при необходимости проводится его замена или ремонт.

Ранее сообщалось, что с начала года сотрудники Мосгаза проверили более 1,3 миллиона газовых плит. Это почти 80% от общего числа. Даты и время проведения проверок жители столицы могут узнать на стендах во дворах и подъездах жилых домов.

Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле. Специалисты проверяют и обслуживают газовое оборудование ежегодно.

