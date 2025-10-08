Более 190 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 190 тысяч электросчетчиков заменили в жилых домах Москвы с начала 2025 года, рассказали в пресс-службе городского хозяйства столицы.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что к концу года планируется обновить более 300 тысяч приборов. Вице-мэр добавил, что работы проводятся бесплатно, поскольку с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к Мосэнергосбыту.

В комплексе уточнили, что демонтируются старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, а новые многотарифные счетчики прослужат 30 лет.

Вместе с счетчиками устанавливают оборудование, которое позволит в будущем подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Благодаря этому жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это в автоматическом режиме.

О замене электросчетчиков жильцов предупреждают заранее, соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов. Кроме того, с графиком можно ознакомиться на официальном сайте Мосэнергосбыта в разделе "График бесплатной замены ПУ", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.

Ранее Бирюков рассказывал, что специалисты КГХ проверили около 1,2 миллиона газовых плит в московских квартирах за 9 месяцев 2025 года. При выявлении нарушений специалисты устраняют потенциальные угрозы безопасности и дают рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования.

Всего в Москве свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Чтобы обеспечить их безопасную эксплуатацию, проверки необходимо проводить регулярно. Ответственность за поддержание оборудования в исправном состоянии и его замену лежит на владельце или арендаторе жилого помещения.

