Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 09:08

Город

Город выставил на торги два коммерческих помещения на Цветном бульваре

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Столица выставила на аукцион два коммерческих помещения на Цветном бульваре. Победитель торгов сможет открыть там бизнес в сфере культуры и досуга, рассказал глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

"Нежилые помещения в центральных районах Москвы – привлекательные лоты на городских торгах. За счет большой проходимости, близости столичных достопримечательностей, транспортной доступности бизнес здесь имеет хороший фундамент для дальнейшего развития. На открытых аукционах можно как приобрести недвижимость в собственность, так и взять в аренду", – приводит его слова портал мэра и правительства столицы.

Как уточнил Пуртов, помещения располагаются по адресу Цветной бульвар, дом 21, строение 5. В них можно будет сделать творческие мастерские, музыкальные, танцевальные и театральные студии, пространства для квестов или клубы настольных игр.

Площадь помещений составляет 102,1 и 116,8 квадратного метра. Первый объект находится в подвале, а второй – на цокольном этаже. У них имеется отдельный вход. Кроме того, помещения подключены к основным инженерным коммуникациям.

Прием заявок на торги продлится до 19 января, а аукционы проведут 21 января.

Ранее помещение для бизнеса на улице Удальцова выставили на торги. Оно находится вблизи станции метро "Проспект Вернадского", занимает цокольный и первый этажи здания и имеет отдельный вход. Площадь помещения составляет 683,6 квадратного метра. Продавцом выступает столичный департамент городского имущества.

"Торги Москвы": объекты в СВАО

Читайте также


город

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика