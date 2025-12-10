Город выставил на торги два коммерческих помещения на Цветном бульваре

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Столица выставила на аукцион два коммерческих помещения на Цветном бульваре. Победитель торгов сможет открыть там бизнес в сфере культуры и досуга, рассказал глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

"Нежилые помещения в центральных районах Москвы – привлекательные лоты на городских торгах. За счет большой проходимости, близости столичных достопримечательностей, транспортной доступности бизнес здесь имеет хороший фундамент для дальнейшего развития. На открытых аукционах можно как приобрести недвижимость в собственность, так и взять в аренду", – приводит его слова портал мэра и правительства столицы.

Как уточнил Пуртов, помещения располагаются по адресу Цветной бульвар, дом 21, строение 5. В них можно будет сделать творческие мастерские, музыкальные, танцевальные и театральные студии, пространства для квестов или клубы настольных игр.

Площадь помещений составляет 102,1 и 116,8 квадратного метра. Первый объект находится в подвале, а второй – на цокольном этаже. У них имеется отдельный вход. Кроме того, помещения подключены к основным инженерным коммуникациям.

Прием заявок на торги продлится до 19 января, а аукционы проведут 21 января.

