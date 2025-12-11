Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО ликвидировали еще один вражеский БПЛА, летевший в сторону Москвы, ночью в четверг, 11 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб.

По информации Собянина, в ночь на четверг, 11 декабря, всего силами ПВО было сбито 9 БПЛА на подлете к городу. В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В результате атаки беспилотников столичные аэропорты временно приостановили работу. Воздушные гавани прекратили прием и отправку самолетов.