ПВО сбила несколько беспилотников в Ленобласти

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле не выявлено. Режим воздушной опасности продолжает действовать во всех районах области.

Этой ночью атаку БПЛА также отражали в Волгоградской области. Обломки дрона упали в Тракторозаводском районе Волгограда, около жилых домов на улице Лодыгина.

На место ЧП сразу же направили пожарные и медицинские службы, а также сотрудников муниципального образования. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.