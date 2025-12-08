08 декабря, 06:26Происшествия
ПВО сбила несколько беспилотников в Ленобласти
Фото: министерство обороны РФ
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле не выявлено. Режим воздушной опасности продолжает действовать во всех районах области.
Этой ночью атаку БПЛА также отражали в Волгоградской области. Обломки дрона упали в Тракторозаводском районе Волгограда, около жилых домов на улице Лодыгина.
На место ЧП сразу же направили пожарные и медицинские службы, а также сотрудников муниципального образования. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.