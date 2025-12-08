Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:56

Происшествия

Обломки БПЛА упали в жилом районе Волгограда

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО отражают атаку вражеских беспилотников над территорией Волгоградской области. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА около жилых домов на улице Лодыгина. О происшествии сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

На место ЧП направлены пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования. Власти привели в готовность пункты временного размещения. Предварительно, в результате воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее украинские БПЛА атаковали одно из зданий высотного комплекса "Грозный-Сити". По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в результате никто не пострадал. Он отметил, что подобные действия можно расценивать как попытку запугать мирное население и создать иллюзию давления.

Еще одна атака украинских дронов произошла до этого в Краснодарском крае. В результате нее оказались повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Также на месте ЧП произошло возгорание.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика