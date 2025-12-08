Обломки БПЛА упали в жилом районе Волгограда

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО отражают атаку вражеских беспилотников над территорией Волгоградской области. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА около жилых домов на улице Лодыгина. О происшествии сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

На место ЧП направлены пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования. Власти привели в готовность пункты временного размещения. Предварительно, в результате воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее украинские БПЛА атаковали одно из зданий высотного комплекса "Грозный-Сити". По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в результате никто не пострадал. Он отметил, что подобные действия можно расценивать как попытку запугать мирное население и создать иллюзию давления.

Еще одна атака украинских дронов произошла до этого в Краснодарском крае. В результате нее оказались повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Также на месте ЧП произошло возгорание.