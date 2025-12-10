Форма поиска по сайту

10 декабря, 10:43

Происшествия

Фортепиано, упавшее на школьника в Приморье, случайно уронили дети

Фото: телеграм-канал "Следком Приморья"

Фортепиано, которое упало на 11-летнего мальчика в Дальнереченске, случайно опрокинули играющие дети. Об этом сообщает СУ Следственного комитета по Республике Тыва.

Происшествие случилось во время школьной перемены. На мальчика рухнуло фортепиано, отчего он получил травмы. Пострадавшему потребовалась скорая медицинская помощь.

По предварительным данным, музыкальный инструмент стоял боком, когда дети активно играли и случайно его задели. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту ЧП. Они также опрашивают свидетелей и педагогов школы для выяснения всех обстоятельств.

Ранее в Серпухове 11-летний мальчик пострадал при обрушении перекрытия в торговом центре. По данным прокуратуры, происшествие случилось 18 ноября.

Ребенок пытался достать помаду, которую уронила его знакомая на металлическое перекрытие между лестницей и эскалатором. Мальчик спрыгнул туда, однако конструкция оказалась неустойчивой и провалилась. Пострадавшего госпитализировали. По факту происшествия организовали проверку.

происшествиярегионы

