Уголовное дело завели после того, как руку ребенка затянуло в эскалатор ТЦ в Приморье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, возбудили после травмирования ребенка на эскалаторе в торговом центре города Фокино Приморского края. Об этом сообщила региональная прокуратура.

"Прокуратура признала законным возбуждение следственными органами уголовного дела <...> Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль", – говорится в сообщении.

Надзорное ведомство не оставит без внимания вопросы взыскания денежных средств на лечение девочки, а также возмещения морального вреда.

Инцидент произошел вечером 27 ноября. По предварительным данным, четырехлетняя девочка упала с эскалатора, а затем ее руку зажал механизм складывающихся ступеней. В итоге ребенка доставили в больницу.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения, а инспекторы по делам несовершеннолетних допросили родителей пострадавшей.

