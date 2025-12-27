Система ПВО ликвидировала еще пять вражеских беспилотника – Собянин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Противовоздушные силы обороны (ПВО) ликвидировали пять вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом в MAX заявил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, на месте падения обломков дронов уже работают специалисты экстренных служб.

Вражеские беспилотники попытались атаковать Москву вечером в субботу, 27 декабря. Всего за вечер 27-го числа над столичным регионом ликвидировано 17 вражеских дронов.

На фоне атаки в аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. При этом аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

