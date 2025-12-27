Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", – указал Кореняко.

Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Из-за этого не исключены корректировки в расписании части рейсов.

Кроме того, в воздушной гавани Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, добавили в Росавиации.

Ранее аэропорт Внуково принимал и отправлял самолеты только по согласованию с соответствующими органами. Ограничения вводились на фоне атаки украинских БПЛА, которые летели на Москву.

По словам Сергея Собянина, общее количество ликвидированных воздушных целей, которые пытались атаковать российскую столицу вечером 27 декабря, достигло 6.

