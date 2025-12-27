Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 17:18

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", – указал Кореняко.

Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Из-за этого не исключены корректировки в расписании части рейсов.

Кроме того, в воздушной гавани Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, добавили в Росавиации.

Ранее аэропорт Внуково принимал и отправлял самолеты только по согласованию с соответствующими органами. Ограничения вводились на фоне атаки украинских БПЛА, которые летели на Москву.

По словам Сергея Собянина, общее количество ликвидированных воздушных целей, которые пытались атаковать российскую столицу вечером 27 декабря, достигло 6.

Читайте также


транспортгород

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика