Мишустин подписал распоряжение о реализации программы безопасности полетов воздушных судов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских воздушных судов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

"Утвердить прилагаемые: программу безопасности полетов; показатели приемлемого уровня безопасности в гражданской авиации", – говорится в документе.

Согласно документу, уровень безопасности полетов в РФ должен соответствовать стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также лучшим мировым практикам в сфере безопасности полетов.

Также программа предусматривает формирование среды, поощряющей информирование об инцидентах или потенциальных угрозах безопасности полетов без страха необоснованного наказания. При этом учитываются четкие разграничения между человеческой ошибкой, нарушением обязательных требований и халатностью.

Ранее СМИ сообщали, что Россия попросила ООН ослабить санкции на авиазапчасти и полеты из-за проблем с безопасностью. По словам журналистов, РФ обратилась к Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО) и назвала ограничения в отношении нее в воздушном пространстве и сфере авиаобслуживания незаконными.