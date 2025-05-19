Глава Росавиации Ядров заявил о готовности многих стран возобновить авиасообщение с РФ

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Глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал о желании многих стран, которые приостановили полеты воздушных судов в Россию, возобновить авиасообщение с российской стороной. Его заявления, сделанные в кулуарах форума HeliRussia 2025, передает РИА Новости.

Сейчас, по словам Ядров, ведомство ведет регулярную работу с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития для развития международного авиасообщения, а также для поддержания взаимодействия с авиационными властями множества других стран.

Кроме того, Ядров рассказал про страны, куда уже готовы летать авиакомпании из России. Однако он уточнил, что российской стороне нужны гарантии.

В качестве примера глава Росавиации привел ограничения, которые из-за вводимых санкций могут распространиться на обслуживание самолетов из РФ. Этого, по его словам, произойти не должно.

Ранее Россия и Венесуэла договорились увеличить количество прямых регулярных авиарейсов. В Договоре о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между странами, который подписали Владимир Путин и венесуэльский лидер Николас Мадуро, сказано, что данная мера необходима для развития культурно-гуманитарных, туристических и частных обменов.

Также в соглашении указано, что страны "развивают сотрудничество в сфере поддержания летной годности своих воздушных судов, эксплуатации специализированных информационных систем гражданской авиации, обеспечения безопасности полетов воздушных судов".

