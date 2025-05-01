01 мая, 19:59Политика
Кириенко отметил высокий спрос на авиарейсы из РФ в Абхазию и обратно
Фото: depositphotos/Shebeko
Спрос на авиабилеты из России в Абхазию и обратно очень высок, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Судя по тому, как были распроданы билеты на первые рейсы и забронированы, мы понимаем, что огромное количество и жителей Абхазии, и гостей Абхазии с радостью воспользуются возможностью (перелетов. – Прим. ред.), особенно с учетом предстоящего туристического сезона", – цитирует его ТАСС.
1 мая из Москвы в Сухум вылетел самолет, который впервые с 1993 года связал Россию и Абхазию регулярным рейсом. На борту находилось 49 пассажиров. Лайнер встретили в торжественной обстановке.
При этом регулярные перелеты начнутся с 3 мая. Путь между городами занимает около 4 часов. Решение о запуске рейса приняли из-за высокого спроса в майские праздники.
Россия и Абхазия договорились о планах возобновить регулярное авиасообщение между странам в начале февраля. Уже 15 апреля авиабилеты были в продаже.
Авиасообщение между Москвой и Сухумом будет восстановлено с 1 мая