Кириенко отметил высокий спрос на авиарейсы из РФ в Абхазию и обратно

Фото: depositphotos/Shebeko

Спрос на авиабилеты из России в Абхазию и обратно очень высок, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Судя по тому, как были распроданы билеты на первые рейсы и забронированы, мы понимаем, что огромное количество и жителей Абхазии, и гостей Абхазии с радостью воспользуются возможностью (перелетов. – Прим. ред.), особенно с учетом предстоящего туристического сезона", – цитирует его ТАСС.

1 мая из Москвы в Сухум вылетел самолет, который впервые с 1993 года связал Россию и Абхазию регулярным рейсом. На борту находилось 49 пассажиров. Лайнер встретили в торжественной обстановке.

При этом регулярные перелеты начнутся с 3 мая. Путь между городами занимает около 4 часов. Решение о запуске рейса приняли из-за высокого спроса в майские праздники.

Россия и Абхазия договорились о планах возобновить регулярное авиасообщение между странам в начале февраля. Уже 15 апреля авиабилеты были в продаже.

