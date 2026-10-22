03:37Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 90 летевших на Москву беспилотников
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения ПВО уничтожили еще 22 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам мэра Москвы, к месту падения обломков дронов уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают последствия воздушной атаки.
Ранее силы ПВО уничтожили еще 68 беспилотников на подлете к Москве. С полуночи над столичным регионом было сбито уже 90 вражеских дронов.
На фоне отражения атаки БПЛА временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Все четыре аэропорта временно закрыты на прием и выпуск самолетов.