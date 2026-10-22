Собянин сообщил об уничтожении уже 90 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ПВО уничтожили еще 22 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра Москвы, к месту падения обломков дронов уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают последствия воздушной атаки.

Ранее силы ПВО уничтожили еще 68 беспилотников на подлете к Москве. С полуночи над столичным регионом было сбито уже 90 вражеских дронов.

На фоне отражения атаки БПЛА временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Все четыре аэропорта временно закрыты на прием и выпуск самолетов.