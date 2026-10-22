Собянин сообщил о ликвидации уже 68 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 12 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр Москвы в своем канале.

Ранее силы ПВО ликвидировали еще 56 вражеских беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Всего с полуночи над Московским регионом было уничтожено 68 дронов противника.

В связи с угрозой атаки БПЛА в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский объявлены временные ограничения на полеты. Все перечисленные аэропорты приостановили обслуживание рейсов.