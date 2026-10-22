03:05Транспорт
Аэропорт Шереметьево приостановил прием и выпуск рейсов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аэропорт Шереметьево временно приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
До этого аэропорт принимал и отправлял авиарейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации подчеркнули, что данные меры призваны обеспечить безопасность полетов.
Такие же ограничения действуют в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский – все три авиагавани полностью перестали обслуживать рейсы.
Меры безопасности объявлены в московских аэропортах на фоне отражения атаки БПЛА в столичном регионе. На момент публикации силы ПВО уничтожили уже 56 беспилотников на подлете к Москве.