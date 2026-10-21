ВСУ ударили по зданию Луганской телефонной компании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украинские военные ночью нанесли массированный удар по Луганску. Атаке подверглось здание городской телефонной компании, сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

По его словам, в момент удара в здании была дежурная смена специалистов, некоторые из них успели выйти. Предварительно, под завалами могут находиться люди. Необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий.

Кроме того, вражеский дрон ударил по служебному автомобилю "Луганскгаз" филиала ООО "Черноморнефтегаз" в Новоайдарском муниципальном округе. В результате работник предприятия скончался от полученных травм.

"На участке дороги Кировск – Фрунзе боевики ВФУ атаковали легковой автомобиль, погибли двое мужчин. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", – добавил Пасечник.

Он уточнил, что противник наносит удары по жилым домам, грузовикам, гражданской и коммунальной инфраструктуре в Красном Луче, Лисичанске, Первомайске, Старобельском, Перевальском, Новопсковском муниципальных округах. Следователи уже фиксируют преступления.

"Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 50 воздушных целей", – отметил глава ЛНР.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал гражданскую машину в брянском поселке Климово. Пассажир авто – 19-летний местный житель – скончался. Другие мужчины, которые находились в момент атаки в транспорте, получили осколочные ранения. Им оказана помощь и назначено лечение.