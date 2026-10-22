02:25Транспорт
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Временные ограничения объявлены на использование воздушного пространства в районе московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.
Ограничения на полеты также ввели этой ночью в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский – все три авиагавани полностью перестали обслуживать рейсы.
Меры безопасности вводятся в московских аэропортах на фоне угрозы БПЛА в столичном регионе. Силы ПВО уничтожили пять вражеских беспилотников, летевших на Москву.