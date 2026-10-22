02:18Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО сбили пять БПЛА, направлявшихся на Москву
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
На фоне отражения атаки БПЛА временные ограничения объявили в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Все три авиагавани полностью закрыты на прием и выпуск воздушных судов.