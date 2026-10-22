Собянин: силы ПВО сбили пять БПЛА, направлявшихся на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

На фоне отражения атаки БПЛА временные ограничения объявили в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Все три авиагавани полностью закрыты на прием и выпуск воздушных судов.