21 октября, 23:14Происшествия
Женщина погибла в результате удара беспилотника в Донецке
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Женщина 1959 года рождения погибла в результате удара украинского беспилотника в Петровском районе Донецка. О происшествии рассказал мэр города Алексей Кулемзин.
Кроме того, при атаке БПЛА ранения получил мужчина 1963 года рождения. Также в результате атаки был поврежден автомобиль. Другие подробности атаки уточняются.
Ранее два инженера погибли в результате атаки беспилотника на здание Луганской телефонной компании. Их тела обнаружили спасатели МЧС России. Власти региона выразили соболезнования их родным и близким.
В Белгородской области женщина и сотрудник скорой помощи получили ранения в результате атак украинских беспилотников. В частности, мирная жительница пострадала от удара FPV-дрона в селе Казинка Валуйского округа.