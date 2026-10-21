Женщина погибла в результате удара беспилотника в Донецке

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Женщина 1959 года рождения погибла в результате удара украинского беспилотника в Петровском районе Донецка. О происшествии рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

Кроме того, при атаке БПЛА ранения получил мужчина 1963 года рождения. Также в результате атаки был поврежден автомобиль. Другие подробности атаки уточняются.

Ранее два инженера погибли в результате атаки беспилотника на здание Луганской телефонной компании. Их тела обнаружили спасатели МЧС России. Власти региона выразили соболезнования их родным и близким.

В Белгородской области женщина и сотрудник скорой помощи получили ранения в результате атак украинских беспилотников. В частности, мирная жительница пострадала от удара FPV-дрона в селе Казинка Валуйского округа.