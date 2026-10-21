МИД РФ пообещал дать жесткий ответ на поставки Киеву БПЛА японской компанией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия не оставит без жесткого ответа поставку японской компанией Terra Drone Corporation беспилотников Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обратившая внимание на недавний пресс-релиз компании, где говорится о поставке Киеву партии БПЛА для применения в боевых условиях.

"Ресурс для этого у нашей страны имеется", – сказала она.

Поставку дронов в Москве рассматривают как откровенно враждебный шаг, подчеркнула дипломат. По ее словам, он совершен вопреки неоднократным предупреждениям российской стороны о неприемлемости подобных действий и их негативных последствиях для двусторонних отношений.

При этом доводы японских властей о том, что сотрудничество компании с украинской армией является исключительно "частной инициативой", представитель МИД РФ назвала абсолютно неубедительными. Официальный Токио, указала она, вопреки данным ранее заверениям о должном воздействии на производителя вооружений не только не препятствует, а фактически поощряет такие сделки.

Захарова также предупредила, что средства поражения, создающие угрозу национальной безопасности, так же как и мощности для их производства на Украине, являются законными целями Вооруженных сил РФ.

"Думаю, в Токио нас услышат", – резюмировала она.

Ранее японское правительство сняло ограничения на экспорт вооружений. Это открыло возможность поставок в третьи страны, однако они могут быть поставлены только тем государствам, с которыми Токио связывают соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий.

При этом депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявлял, что Токио не будет поставлять Киеву военную продукцию. Он указывал, что Япония является единственной страной "Большой семерки" (G7), которая не поставляет на Украину такую продукцию. По его словам, это будет "продолжаться и впредь".

