06 мая, 07:38

Депутат Судзуки заявил, что Япония не будет поставлять Украине военную продукцию

Фото: 123RF.com/tamu1500

Токио не будет поставлять Киеву военную продукцию, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

Он подчеркнул, что Япония является единственной страной "Большой семерки" (G7), которая не поставляет на Украину военную продукцию. По его словам, это будет "продолжаться и впредь".

В апреле японское правительство сняло ограничения на экспорт вооружений. Это открыло возможность поставок в третьи страны, однако они могут быть поставлены только тем государствам, с которыми Японию связывают соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий.

При этом поставки в страны в состоянии конфликта считаются невозможными, но в особых случаях допускают исключения.

Ранее Судзуки сравнил Россию с екодзуной – высшим рангом в сумо. Также он отметил, что Киев по сравнению с Москвой значительно слабее. Комментируя шаги Украины в отношении России, он подчеркнул, что разумнее действовать в соответствии со своими возможностями.

