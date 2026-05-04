Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 20:11

Политика
Главная / Новости /

МИД РФ: возобновление диалога с Японией возможно при отказе Токио от враждебного курса

В МИД РФ назвали условие возобновления диалога с Японией

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Дмитрий Коробейников

Возобновление контактов России и Японии возможно при подкрепленном предметными мерами отказе японских властей от враждебного антироссийского курса. Об этом на встрече с депутатом палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Российский дипломат подчеркнул, что данный курс не отвечает интересам Японии и ее народа.

Вместе с тем в ходе переговоров российская сторона изложила принципиальные оценки нынешнего состояния двусторонних отношений, которые в результате действий Токио были отброшены на десятилетия назад.

Также Руденко обратил внимание на шаги японского руководства по милитаризации страны и расширению военно-технического содействия киевскому режиму.

Судзуки будет находиться в Москве до 5 мая. В рамках визита он также намеревался обсудить вопрос посещения японцами южных Курил.

До этого глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявлял, что Япония настроена на решение вопроса с Курильскими островами и на заключение мирного договора с Россией. В частности, мэр города Нэмуро Масатоси Исигаки передал министру письмо с требованием решить проблему спорных территорий и возобновить соглашение с РФ, чтобы граждане могли посетить могилы своих родственников.

Читайте также


политика

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика