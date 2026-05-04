МИД РФ: возобновление диалога с Японией возможно при отказе Токио от враждебного курса

Возобновление контактов России и Японии возможно при подкрепленном предметными мерами отказе японских властей от враждебного антироссийского курса. Об этом на встрече с депутатом палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Российский дипломат подчеркнул, что данный курс не отвечает интересам Японии и ее народа.

Вместе с тем в ходе переговоров российская сторона изложила принципиальные оценки нынешнего состояния двусторонних отношений, которые в результате действий Токио были отброшены на десятилетия назад.

Также Руденко обратил внимание на шаги японского руководства по милитаризации страны и расширению военно-технического содействия киевскому режиму.

Судзуки будет находиться в Москве до 5 мая. В рамках визита он также намеревался обсудить вопрос посещения японцами южных Курил.

До этого глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявлял, что Япония настроена на решение вопроса с Курильскими островами и на заключение мирного договора с Россией. В частности, мэр города Нэмуро Масатоси Исигаки передал министру письмо с требованием решить проблему спорных территорий и возобновить соглашение с РФ, чтобы граждане могли посетить могилы своих родственников.