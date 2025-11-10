Песков: территориальная принадлежность Курил ни у кого не должна вызывать сомнений

Фото: kremlin.ru

Территориальная принадлежность Курильских островов ни у кого не должна вызывать сомнений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя скандал в Японии по этому вопросу.

Министр по делам Окинавы и "северных территорий" (японское наименование южных островов Курильской гряды. – Прим. ред.) Хитоси Кикавада во время поездки в префектуру Хоккайдо посетил город Немуро, откуда видны Курильские острова, и заявил, что это самое близкое место к заграничным территориям.

Слова министра вызвали резкую критику, так как многие расценили слова Кикавады как намек на принадлежность островов к иностранному государству. Чиновнику был сделан выговор, затем он извинился, пообещав проявлять осторожность в своих заявлениях.



"Мы видели сообщения СМИ, это внутреннее дело Японии", – прокомментировал Песков, напомнив, что Курилы являются российской территорией.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев указывал, что Токио готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий к Москве, что напрямую затрагивает интересы России в области национальной безопасности. По его словам, Япония стремится не к справедливости в вопросе о "северных территориях", а к ресурсам.

