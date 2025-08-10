Захарова: Япония отказывается признавать итоги послевоенного урегулирования

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприемлемыми и циничными заявления японской стороны о "незаконной оккупации" Россией южных Курильских островов, которые были сделаны перед 80-летием Победы над милитаристской Японией и празднованием окончания Второй мировой войны. Слова Захаровой приводятся на сайте ведомства.

Ранее глава японского МИД Такэси Ивая заявил о "неправомерности" вступления СССР в бои против Японии 9 августа 1945 года, а также о "незаконной оккупации" южных Курильских островов.

"Упорное навязывание официальным Токио ложных трактовок определявших судьбу человечества событий середины ХХ века наглядно подтверждает реваншистскую сердцевину политики современной Японии", – отметила Захарова.

Дипломат отметила, что Япония на данный момент является единственной страной на планете, которая не хочет признавать результаты послевоенного урегулирования. Таким образом, по мнению представителя МИД РФ, государство пытается "обелить" или скрыть преступления, которые были совершены ими во время "варварской экспансионистской кампании в Восточной Азии в первой половине ХХ века".

Захарова подчеркнула, что заявления японской стороны являются недопустимыми. Она уточнила, что эти высказывания не смогут изменить объективную реальность, а именно то, что южные Курильские острова на законных основаниях были переданы СССР. Это, по ее словам, прописано в послевоенных документах Союзных держав и Уставе ООН.

Представитель МИД РФ попросила Токио в преддверии 80-летия Победы над милитаристской Японией, которое отмечается 3 сентября, осознать ответственность за агрессию, развязанную в 1930–1940-е годы в Азии, и попросить прощения "за страдания, причиненные ее народам".

Ранее в МИД России заявили протест посольству Германии в Москве из-за заявлений посла ФРГ в Японии, которые поставили под сомнение суверенитет и юрисдикцию РФ в отношении южных Курильских островов. По мнению ведомства, высказывания дипломата представляют собой посягательство на территориальную целостность России.

