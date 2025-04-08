Песков опроверг контакты России и Японии по мирному договору

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В настоящее время между Россией и Японией нет контактов по заключению мирного договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что Токио решил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к Москве, поэтому Россия продолжает действовать в соответствии с текущей ситуацией.

"Конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить о возможности проведения каких-либо переговоров", – добавил политик.

Ранее японское правительство выразило стремление к заключению мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения. При этом Токио также продолжит придерживаться политики решения вопроса о принадлежности Курильских островов.

Вместе с тем власти Японии планируют сохранять участие в российских проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", так как считают их необходимыми для энергобезопасности страны. Однако страна будет постепенно снижать зависимость от российской энергетики.