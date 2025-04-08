Власти Японии настроены на заключение мирного договора с Россией

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Японское правительство настроено на заключение мирного договора с российской стороной, несмотря на сложную ситуацию в отношениях между двумя странами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад по дипломатии МИД Японии.

Согласно документу, Токио также продолжит придерживаться политики решения вопроса о принадлежности Курильских островов.

Кроме того, власти Японии планируют сохранять участие в российских проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", так как считают их необходимыми для энергобезопасности страны. Вместе с тем японское правительство собирается проводить политику по постепенному отказу от зависимости от РФ в энергетике.

Ранее Москва в качестве ответной меры на санкционную политику Японии закрыла въезд в страну девяти гражданам страны, включая министра иностранных дел Такэси Ивая.

Японский министр возмутился данному запрету и назвал такой шаг недопустимым. Он обратил внимание, что подобное решение может создать трудности между государствами, так как отношения России и Японии в настоящее время и так находятся в сложном состоянии.