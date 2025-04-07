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07 апреля, 12:59

Политика

Японская НПО "Ассоциация по вопросам северных территорий" признана нежелательной в России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Деятельность японской НПО "Ассоциация по вопросам северных территорий" признана в России нежелательной. Об этом сообщает RT со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

По информации ведомства, организация финансируется из госбюджета Японии. Деятельность данной НПО связана с разработкой методик по передаче японской стороне российских Курильских островов.

Кроме того, "Ассоциация по вопросам северных территорий" занимается распространением литературы и сувениров с "элементами картографической экспансии".

Ранее Генпрокуратура объявила нежелательной в России деятельность датской организации Rasmussen Global (RG). Ее основатель, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, внес вклад в антироссийскую пропаганду.

Кроме того, после начала СВО представители организации развернули полномасштабную агиткампанию по мобилизации помощи Украине. Также RG, работая под вывеской консалтингового агентства, призывала западные страны конфисковать замороженные российские активы.

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