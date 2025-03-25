Минюст внес Rasmussen Global и НПО АРЭМ в перечень нежелательных в РФ

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Минюст РФ внес в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, датскую Rasmussen Global (RG) и латвийскую Ассоциацию развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ). Об этом сообщается на сайте министерства.

Организации указаны в перечне Минюста под номерами 211 и 212.

Ранее Генпрокуратура признала эти же организации нежелательными. В частности, RG была основана экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, который внес свой вклад в антироссийскую пропаганду. После начала СВО представители организации начали полномасштабную агитационную кампанию по мобилизации помощи Украине.

Кроме того, действуя как консалтинговое агентство, RG призывает западные страны конфисковать замороженные российские активы и разместить на Украине военный контингент НАТО, уточняли в Генпрокуратуре.

В это же время АРЭМ не только распространяет негативные материалы о российской армии и лозунги, оправдывающие террористические акты в РФ, но и призывает к протестам в России. Также учредители ассоциации постоянно взаимодействуют с организацией "Форум свободной России" (деятельность организации признана нежелательной в России).

