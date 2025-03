Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность латвийской НПО АРЭМ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность латвийской неправительственной организации "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов" (АРЭМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявили в Генпрокуратуре, от имени главы АРЭМ распространяются негативные материалы о российской армии и лозунги, оправдывающие террористические акты в РФ. Кроме того, ассоциация призывает к протестам в период подготовки и проведения избирательных кампаний, отметили в ведомстве.

АРЭМ была зарегистрирована в Риге в 2018 году, ее учредителями были граждане Латвии. Сообщается, что они постоянно взаимодействуют с литовской неправительственной организацией "Форум свободной России" (ее деятельность признана нежелательной в России).

Ранее в России признали нежелательной деятельность двух неправительственных организаций из Бельгии Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и European Liberal Youth. С начала СВО "Альянс демократов и либералов" выступает за международную изоляцию России, усиление санкционного давления, оказание неограниченной финансовой и военной помощи киевскому режиму, заявили в Генпрокуратуре.

До этого ведомство объявило нежелательной в России созданный Советом Европы реестр Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine. По информации Генпрокуратуры, действия организации нацелены на разрушение территориального единства России и подрыв экономических основ страны.