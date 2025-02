Генпрокуратура признала нежелательной в РФ НПО из Португалии

Фото: 123RF/lipskiy

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность неправительственной организации из Португалии Associaҫa͂o de russos livres, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Она была организована в 2022 году в Лиссабоне эмигрантами из России, которые открыто выступают за свержение власти в РФ. Ее участники, по данным ГП, выступают против проведения СВО и активно поддерживают преступления киевского режима, в том числе собирают деньги для ВСУ.

Членами организации являются бывшие участники протестных акций в России, а также лица, занимающиеся антироссийской пропагандой и продвигающие идеи ЛГБТ-сообщества (признано экстремистским и запрещено в РФ).

Кроме того, в ГП добавили, что один из партнеров ассоциации – объединение "Гражданский совет" (деятельность признана нежелательной в России) занимается рекрутингом и оказанием помощи участвующим в боевых действиях на стороне Украины "Легиону "Свобода России" и "Сибирскому батальону" (оба признаны террористическими организациями).

Ранее Генпрокуратура объявила нежелательной в РФ созданный Советом Европы реестр Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine.

По информации ведомства, действия организации нацелены на разрушение территориального единства РФ, подрыв экономических основ страны и дестабилизацию в социально-политической сфере. Также на сайте реестра размещены материалы, дискредитирующие внутриполитические действия России и ВС РФ.