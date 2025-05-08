Запашный раскритиковал блогера, которого подозревают в истязаниях львенка в Москве

Московского блогера Дмитрия Котова проверяют на предмет жестокого обращения со львенком, сообщили в прокуратуре. У животного диагностировали множественные переломы и тяжелое заболевание. Что может грозить молодому человеку и как он сам объяснил случившееся, расскажет Москва 24.

"Обезболивающие помогают ей не сходить с ума"

Фото: телеграм-канал "Парк львов "Земля прайда"

Блогер Дмитрий Котов жил с маленькой львицей в одном из небоскребов "Москва-Сити": первые кадры он опубликовал в конце ноября 2025 года, когда детенышу было около полутора месяцев. В своих видео он показывал, что кормил хищницу говядиной, тратя на питание 30–50 тысяч рублей в месяц. Однако подписчики заподозрили, что ей также давали блюда из ресторанов, что не соответствует естественному рациону.

Кроме того, Котов снимал животное в салонах своих дорогих автомобилей.





Дмитрий Котов блогер На такси его не повозишь, поэтому пришлось купить ему Rolls-Royce. 20 миллионов рублей. Ну иногда для красивых кадров, чтобы кататься без крыши, я купил еще Corvette.

При этом Котов не показывал, как выгуливал львенка. По его словам, питомец справлял нужду прямо в квартире, "где захочет".

Однако в столичной прокуратуре сообщили, что блогер передал львенка волонтерам в критическом состоянии в конце декабря 2025 года.

"При первичном ветеринарном осмотре у животного выявлены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно вызванное ненадлежащими условиями содержания и питания", – рассказали в ведомстве.

Там же отметили, что прокуроры в связке со специалистами столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды дадут оценку случившемуся с точки зрения соблюдения требований федерального законодательства об ответственном обращении с животными, законности приобретения и содержания дикого животного, а также действий согласно уголовной статье о жестком обращении с животными (245 УК РФ).

В настоящее время питомец находится под присмотром специалистов парка львов "Земля прайда". Кроме многочисленных травм, у него нашли вирусную лейкемию, говорится в телеграм-канале учреждения. Это тяжелая инфекция, вызываемая ретровирусом, который подавляет иммунную систему, поражает костный мозг и может приводить к раку (лимфомам, лейкозу), анемии и другим смертельным недугам. По словам специалистов центра, из-за болезни кости животного стали очень хрупкими.

Ветеринар, руководитель приюта "Земля прайда" Виктор Агафонов уточнил в беседе с телеканалом Москва 24, что на сегодняшний день состояние животного оценивается как стабильно тяжелое.





Виктор Агафонов ветеринар, руководитель приюта "Земля прайда" Она сейчас на обезболивающих, которые хоть как-то помогают ей не сходить с ума от боли. И, собственно, да, конечно, у нее щадящее питание, очень мелкое, дробное, но все же, в общем, она в отделении интенсивной терапии находится.

"Прогнозы очень осторожные. Мы не понимаем сейчас, будет она жить или нет. У нее, помимо просто переломов, есть сильная анемия, у нее есть сильное расхождение по показателям крови", – отметил специалист.

Он добавил, что перспективы выживания львенка прояснятся в ближайшие дни.

"Таких случаев не один и не два"

Фото: телеграм-канал "Парк львов "Земля прайда"

Прокуратура Москвы опубликовала кадры допроса владельца животного. Мужчина утверждает, что не издевался над львенком, а травмы животного – следствие болезни.





Дмитрий Котов блогер Львенка не били, его любили больше, чем себя. <…> Тем более врач подтвердил, что все вот эти переломы были из-за болезни. Может быть из-за неправильного питания, я не ветеринар.

Котов раскаялся в своем поступке и призвал других не повторять его ошибку.

"Пожертвовали полмиллиона на лечение льва, чтобы его вылечили, и будем ему строить вольер", – сказал блогер.

Кроме того, Котов рассказал в соцсетях, что ему выписали административный штраф за содержание льва, однако само животное ему якобы не принадлежит. По словам молодого человека, хищник находился у него на передержке. В то же время он признался, что тоже хотел купить себе льва, и даже перевел неким продавцам 150 тысяч рублей. Но питомца ему не привезли и более месяца не возвращают предоплату, утверждает он.

Ситуацией в беседе с ТАСС возмутился народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. По его мнению, все, что произошло со львенком, – "противозаконно и ради хайпа". Также он призвал ликвидировать всю цепочку поставки диких животных.

"Таких случаев не один и не два, и это будет продолжаться до тех пор, пока правоохранительные органы не найдут первоисточник, откуда эти животные берутся, – и не накажут тех, кто их разводит и продает", – подчеркнул артист.





Эдгард Запашный народный артист России, директор Большого Московского цирка К сожалению, она (львица. – Прим. ред.) пострадала из-за неправильного питания и отношения. Не исключаю, что животное могло быть травмировано и самим владельцем. Игрался, игрался не удержал, уронил, или она его прикусила, а он ее бросил с высоты своего роста. Можно только гадать, что произошло.

В свою очередь, юрист Алла Георгиева предположила в беседе с Москвой 24, что с учетом повреждений львенка ситуация в теории может быть квалифицирована как жестокое обращение с животными.

"Согласно части 1 статьи 245 УК РФ, могут быть назначены штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года, ограничение свободы до 1 года, арест до 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет. Если в действиях виновного будут усмотрены садистские методы, дело переквалифицируют на часть 2, где срок лишения свободы может достигать до 5 лет", – пояснила она.





Алла Георгиева юрист Содержание львенка в квартире само по себе является нарушением закона об ответственном обращении с животными (N 498-ФЗ), который запрещает использовать диких зверей в культурно-зрелищных целях вне специально оборудованных мест (зоопарков, цирков, питомников). Это также нарушает санитарные нормы и права других жильцов на тишину и безопасность.

Кроме того, действует распоряжение правительства Российской Федерации от 08.05.2025 г. № 1163-р, согласно которому львов запрещено содержать в квартире, отметила юрист. По ее словам, в подобных ситуациях соседи могут пожаловаться в управляющую компанию или совет дома, а при бездействии – в Роспотребнадзор, полицию или прокуратуру. Также возможно обращение в суд с иском о компенсации морального вреда, добавила эксперт.

