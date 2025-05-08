Запашный раскритиковал блогера, которого подозревают в истязаниях львенка в Москве

Московского блогера Дмитрия Котова проверяют на предмет жестокого обращения со львенком, сообщили в прокуратуре. У животного диагностировали множественные переломы и тяжелое заболевание. Что может грозить молодому человеку и как он сам объяснил случившееся, расскажет Москва 24.
"Обезболивающие помогают ей не сходить с ума"
Блогер Дмитрий Котов жил с маленькой львицей в одном из небоскребов "Москва-Сити": первые кадры он опубликовал в конце ноября 2025 года, когда детенышу было около полутора месяцев. В своих видео он показывал, что кормил хищницу говядиной, тратя на питание 30–50 тысяч рублей в месяц. Однако подписчики заподозрили, что ей также давали блюда из ресторанов, что не соответствует естественному рациону.
Кроме того, Котов снимал животное в салонах своих дорогих автомобилей.
При этом Котов не показывал, как выгуливал львенка. По его словам, питомец справлял нужду прямо в квартире, "где захочет".
Однако в столичной прокуратуре сообщили, что блогер передал львенка волонтерам в критическом состоянии в конце декабря 2025 года.
"При первичном ветеринарном осмотре у животного выявлены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно вызванное ненадлежащими условиями содержания и питания", – рассказали в ведомстве.
Там же отметили, что прокуроры в связке со специалистами столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды дадут оценку случившемуся с точки зрения соблюдения требований федерального законодательства об ответственном обращении с животными, законности приобретения и содержания дикого животного, а также действий согласно уголовной статье о жестком обращении с животными (245 УК РФ).
В настоящее время питомец находится под присмотром специалистов парка львов "Земля прайда". Кроме многочисленных травм, у него нашли вирусную лейкемию, говорится в телеграм-канале учреждения. Это тяжелая инфекция, вызываемая ретровирусом, который подавляет иммунную систему, поражает костный мозг и может приводить к раку (лимфомам, лейкозу), анемии и другим смертельным недугам. По словам специалистов центра, из-за болезни кости животного стали очень хрупкими.
Ветеринар, руководитель приюта "Земля прайда" Виктор Агафонов уточнил в беседе с телеканалом Москва 24, что на сегодняшний день состояние животного оценивается как стабильно тяжелое.
"Прогнозы очень осторожные. Мы не понимаем сейчас, будет она жить или нет. У нее, помимо просто переломов, есть сильная анемия, у нее есть сильное расхождение по показателям крови", – отметил специалист.
Он добавил, что перспективы выживания львенка прояснятся в ближайшие дни.
"Таких случаев не один и не два"
Прокуратура Москвы опубликовала кадры допроса владельца животного. Мужчина утверждает, что не издевался над львенком, а травмы животного – следствие болезни.
Котов раскаялся в своем поступке и призвал других не повторять его ошибку.
"Пожертвовали полмиллиона на лечение льва, чтобы его вылечили, и будем ему строить вольер", – сказал блогер.
Кроме того, Котов рассказал в соцсетях, что ему выписали административный штраф за содержание льва, однако само животное ему якобы не принадлежит. По словам молодого человека, хищник находился у него на передержке. В то же время он признался, что тоже хотел купить себе льва, и даже перевел неким продавцам 150 тысяч рублей. Но питомца ему не привезли и более месяца не возвращают предоплату, утверждает он.
Ситуацией в беседе с ТАСС возмутился народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. По его мнению, все, что произошло со львенком, – "противозаконно и ради хайпа". Также он призвал ликвидировать всю цепочку поставки диких животных.
"Таких случаев не один и не два, и это будет продолжаться до тех пор, пока правоохранительные органы не найдут первоисточник, откуда эти животные берутся, – и не накажут тех, кто их разводит и продает", – подчеркнул артист.
В свою очередь, юрист Алла Георгиева предположила в беседе с Москвой 24, что с учетом повреждений львенка ситуация в теории может быть квалифицирована как жестокое обращение с животными.
"Согласно части 1 статьи 245 УК РФ, могут быть назначены штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года, ограничение свободы до 1 года, арест до 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет. Если в действиях виновного будут усмотрены садистские методы, дело переквалифицируют на часть 2, где срок лишения свободы может достигать до 5 лет", – пояснила она.
Кроме того, действует распоряжение правительства Российской Федерации от 08.05.2025 г. № 1163-р, согласно которому львов запрещено содержать в квартире, отметила юрист. По ее словам, в подобных ситуациях соседи могут пожаловаться в управляющую компанию или совет дома, а при бездействии – в Роспотребнадзор, полицию или прокуратуру. Также возможно обращение в суд с иском о компенсации морального вреда, добавила эксперт.
