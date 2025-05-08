Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 19:09

Происшествия
Главная / Истории /

Запашный раскритиковал блогера, которого подозревают в истязаниях львенка в Москве

"Не понимаем, будет она жить или нет": почему блогера заподозрили в истязаниях львицы

Московского блогера Дмитрия Котова проверяют на предмет жестокого обращения со львенком, сообщили в прокуратуре. У животного диагностировали множественные переломы и тяжелое заболевание. Что может грозить молодому человеку и как он сам объяснил случившееся, расскажет Москва 24.

"Обезболивающие помогают ей не сходить с ума"

Фото: телеграм-канал "Парк львов "Земля прайда"

Блогер Дмитрий Котов жил с маленькой львицей в одном из небоскребов "Москва-Сити": первые кадры он опубликовал в конце ноября 2025 года, когда детенышу было около полутора месяцев. В своих видео он показывал, что кормил хищницу говядиной, тратя на питание 30–50 тысяч рублей в месяц. Однако подписчики заподозрили, что ей также давали блюда из ресторанов, что не соответствует естественному рациону.

Кроме того, Котов снимал животное в салонах своих дорогих автомобилей.

На такси его не повозишь, поэтому пришлось купить ему Rolls-Royce. 20 миллионов рублей. Ну иногда для красивых кадров, чтобы кататься без крыши, я купил еще Corvette.
Дмитрий Котов
блогер

При этом Котов не показывал, как выгуливал львенка. По его словам, питомец справлял нужду прямо в квартире, "где захочет".

Однако в столичной прокуратуре сообщили, что блогер передал львенка волонтерам в критическом состоянии в конце декабря 2025 года.

"При первичном ветеринарном осмотре у животного выявлены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно вызванное ненадлежащими условиями содержания и питания", – рассказали в ведомстве.

Там же отметили, что прокуроры в связке со специалистами столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды дадут оценку случившемуся с точки зрения соблюдения требований федерального законодательства об ответственном обращении с животными, законности приобретения и содержания дикого животного, а также действий согласно уголовной статье о жестком обращении с животными (245 УК РФ).

В настоящее время питомец находится под присмотром специалистов парка львов "Земля прайда". Кроме многочисленных травм, у него нашли вирусную лейкемию, говорится в телеграм-канале учреждения. Это тяжелая инфекция, вызываемая ретровирусом, который подавляет иммунную систему, поражает костный мозг и может приводить к раку (лимфомам, лейкозу), анемии и другим смертельным недугам. По словам специалистов центра, из-за болезни кости животного стали очень хрупкими.

Ветеринар, руководитель приюта "Земля прайда" Виктор Агафонов уточнил в беседе с телеканалом Москва 24, что на сегодняшний день состояние животного оценивается как стабильно тяжелое.

Она сейчас на обезболивающих, которые хоть как-то помогают ей не сходить с ума от боли. И, собственно, да, конечно, у нее щадящее питание, очень мелкое, дробное, но все же, в общем, она в отделении интенсивной терапии находится.
Виктор Агафонов
ветеринар, руководитель приюта "Земля прайда"

"Прогнозы очень осторожные. Мы не понимаем сейчас, будет она жить или нет. У нее, помимо просто переломов, есть сильная анемия, у нее есть сильное расхождение по показателям крови", – отметил специалист.

Он добавил, что перспективы выживания львенка прояснятся в ближайшие дни.

"Таких случаев не один и не два"

Фото: телеграм-канал "Парк львов "Земля прайда"

Прокуратура Москвы опубликовала кадры допроса владельца животного. Мужчина утверждает, что не издевался над львенком, а травмы животного – следствие болезни.

Львенка не били, его любили больше, чем себя. <…> Тем более врач подтвердил, что все вот эти переломы были из-за болезни. Может быть из-за неправильного питания, я не ветеринар.
Дмитрий Котов
блогер

Котов раскаялся в своем поступке и призвал других не повторять его ошибку.

"Пожертвовали полмиллиона на лечение льва, чтобы его вылечили, и будем ему строить вольер", – сказал блогер.

Кроме того, Котов рассказал в соцсетях, что ему выписали административный штраф за содержание льва, однако само животное ему якобы не принадлежит. По словам молодого человека, хищник находился у него на передержке. В то же время он признался, что тоже хотел купить себе льва, и даже перевел неким продавцам 150 тысяч рублей. Но питомца ему не привезли и более месяца не возвращают предоплату, утверждает он.

Ситуацией в беседе с ТАСС возмутился народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. По его мнению, все, что произошло со львенком, – "противозаконно и ради хайпа". Также он призвал ликвидировать всю цепочку поставки диких животных.

"Таких случаев не один и не два, и это будет продолжаться до тех пор, пока правоохранительные органы не найдут первоисточник, откуда эти животные берутся, – и не накажут тех, кто их разводит и продает", – подчеркнул артист.

К сожалению, она (львица. – Прим. ред.) пострадала из-за неправильного питания и отношения. Не исключаю, что животное могло быть травмировано и самим владельцем. Игрался, игрался не удержал, уронил, или она его прикусила, а он ее бросил с высоты своего роста. Можно только гадать, что произошло.
Эдгард Запашный
народный артист России, директор Большого Московского цирка

В свою очередь, юрист Алла Георгиева предположила в беседе с Москвой 24, что с учетом повреждений львенка ситуация в теории может быть квалифицирована как жестокое обращение с животными.

"Согласно части 1 статьи 245 УК РФ, могут быть назначены штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года, ограничение свободы до 1 года, арест до 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет. Если в действиях виновного будут усмотрены садистские методы, дело переквалифицируют на часть 2, где срок лишения свободы может достигать до 5 лет", – пояснила она.

Содержание львенка в квартире само по себе является нарушением закона об ответственном обращении с животными (N 498-ФЗ), который запрещает использовать диких зверей в культурно-зрелищных целях вне специально оборудованных мест (зоопарков, цирков, питомников). Это также нарушает санитарные нормы и права других жильцов на тишину и безопасность.
Алла Георгиева
юрист

Кроме того, действует распоряжение правительства Российской Федерации от 08.05.2025 г. № 1163-р, согласно которому львов запрещено содержать в квартире, отметила юрист. По ее словам, в подобных ситуациях соседи могут пожаловаться в управляющую компанию или совет дома, а при бездействии – в Роспотребнадзор, полицию или прокуратуру. Также возможно обращение в суд с иском о компенсации морального вреда, добавила эксперт.

Прокуратура начала проверку блогера после передачи травмированного львенка в Москве

Читайте также


Зудакова Татьяна

животныепроисшествияистории

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика