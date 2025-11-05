Юрист Хмелевской: содержание запрещенных животных в квартире грозит штрафом до 30 тыс руб

За ненадлежащее содержание свиней в квартирах грозит штраф до 15 тысяч рублей, напомнила юрист. При этом само по себе проживание сельскохозяйственных питомцев законом не запрещено, уточнила она. За каких животных в квартире могут наказать владельца и куда жаловаться соседям – в материале Москвы 24.

Вонь и шум?

В России нет запрета на содержание свиней, коз и кур в многоквартирном доме, рассказала подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. Поводом для обсуждения стала ситуация на Олимпийском проспекте в Москве, где очевидцы заметили мужчину во время выгула большой свиньи. Вскоре выяснилось, что животное содержится в квартире.

В то же время эксперт подчеркнула, что проживание сельхозживотных в таких условиях зачастую ущемляет права и законные интересы окружающих. В частности, на комфорт соседей могут влиять шум, неприятные запахи и другие нарушения санитарно-эпидемиологических норм.





Елена Браун подполковник внутренней службы в отставке За несоблюдение общих требований к содержанию животных (статься 8.52 КоАП РФ) штраф для граждан составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей. Если будет доказано жестокое обращение, штраф может достичь 15 тысяч рублей.

Елена Браун уточнила, что животное в итоге могут изъять у владельца, чтобы передать в приют или выпустить в естественную среду обитания. При этом, если питомец повредил имущество соседей, хозяин обязан выплатить компенсацию, предупредила эксперт.

В то же время жители столицы содержат у себя дома не только сельскохозяйственных животных. Ранее сотрудники прокуратуры города Москвы спасли трехгодовалую чернобурую лису по кличке Нильс, которая находилась в одной из многоэтажек на улице Викторенко вместе с 15 курами, двумя петухами и двумя собаками. По данным ведомства, владелец выгуливал лису на поводке прямо во дворе дома, где играли дети. В итоге Нильса передали для реабилитации и лечения в Московский зоопарк.

Разрешено по списку?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В условиях многоквартирного дома можно содержать только домашних животных, которые не несут опасности для соседей или гостей. В основном речь идет о кошках, собаках и грызунах, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.





Алла Георгиева юрист Полностью же запрещены животные, которые представляют опасность. Это, например, ядовитые змеи и пауки, львы и тигры. Согласно Конституции, граждане имеют право на безопасные условия проживания. Содержание хищников нарушает этот принцип.

При этом в законе действительно нет запрета на содержание домашних свиней, уточнила Георгиева. Однако, если санитарные нормы не соблюдаются, соседи вправе пожаловаться сначала в управляющую компанию, а потом при надобности в Роспотребнадзор и полицию.

"Также животное может нарушать закон о тишине или доставлять неудобство соседям. Говоря о свиньях, это шум – хрюканье, топот, крайне специфический запах. Встает вопрос и о безопасности: к примеру, какое-либо крупное животное не может быть в квартире постоянно. Неизвестно, насколько оно обучено, безопасно, не навредит ли детям", – резюмировала эксперт.

Юрист Денис Хмелевской в беседе с Москвой 24 напомнил, что в России действует постановление правительства со списком животных из более чем 120 видов, запрещенных к проживанию в квартирах.

"В частности, там есть некоторые змеи: ядовитые (кобры, гадюки, мамбы) или слишком крупные. Кроме того, в перечне крокодилы, крупные черепахи, ядовитые пауки, хищные млекопитающие, а также парнокопытные, за исключением домашних (коровы, козы, свиньи)", – рассказал Хмелевской.

Он уточнил, что этот вопрос также регулируется статьей о несоблюдении требований к содержанию животных (8.52. КоАП РФ), за нарушение которой грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Однако, если гражданам в результате этого был причинен вред, наказание вырастет до 10 000–30 000, предупредил эксперт.





Денис Хмелевской юрист Второй момент – нормы санитарно-эпидемиологического контроля. Согласно Жилищному кодексу, граждане не должны причинять ущерб другим лицам. Условия содержания у каждого животного свои, но нужно четко следить, чтобы они соблюдались как для безопасности и благополучия питомца, так и отсутствия дискомфорта соседей.

"Почему корову нельзя содержать в квартире? Формально закон этого не запрещает, но в условиях квартиры невозможно в полной мере обеспечить как полноценные условия для животного, так и благосостояние соседей и имущества. Это запахи, шум, нарушение гигиенических норм. Животное имеет специфический корм – он также будет хранится в квартире?" – подчеркнул он.

Также Хмелевской разъяснил порядок действий, если в квартире нашли животное из запрещенного списка. В таком случае питомца необходимо сдать в специализированные приюты, центры реабилитации или иные организации, которые занимаются конкретным видом, заключил юрист.

