Депутат Нилов уточнил, каких устройств коснется запрет систем потребления никотина

Поправки о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них внесены ко второму чтению законопроекта о лицензировании табачного рынка в России. Чем опасны подобные электронные устройства и почему их нужно запретить, разбиралась Москва 24.

Теперь без вейпов?

Депутаты Государственной думы внесли пакет поправок, предусматривающих полный запрет оборота электронных систем по потреблению никотина. Изменения направлены на ужесточение законопроекта о лицензировании табачной и никотинсодержащей продукции.

Поправки коснутся закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Запрет распространится на оптовую и розничную продажу никотина, его растворы, безникотиновые и никотиновые жидкости, а также устройств для его потребления.

Инициаторами поправок выступила группа депутатов комитетов по труду, контролю, защите гражданского общества, а также спорту и защите семьи.

"Поправки основаны на позициях экспертного сообщества, медиков и профильных федеральных ведомств, которые неоднократно указывали на угрозы для здоровья детей и подростков", – сказал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Он добавил, что химические вещества и добавки, используемые в жидкостях для курения, токсически воздействуют на организм, нарушая здоровье. При этом он подчеркнул, что электронные сигареты в основном используют подростки.

Законопроект, к которому готовятся поправки, был принят в первом чтении 19 ноября. Он вводит лицензирование для оптовой и розничной торговли соответствующей продукцией, а контроль за этим планируется возложить на Росалкогольтабакконтроль.

Ранее Владимир Путин поддержал инициативу о полном запрете продажи вейпов в стране. Он отметил, что есть необходимость не только принять запретительные меры, но и вести активную разъяснительную работу с молодежью.

Маркетинговый инструмент

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал Москве 24, что работа по запрету подобных устройств ведется уже с января 2022 года.

"Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов, роста объемов и увеличения доли контрафакта", – отметил парламентарий.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сейчас вейпы – это не просто устройства для насыщения никотином организма: они превращаются в маркетинговый продукт, с помощью которого можно, например, звонить. Таким образом все настроено на формирование непрерывного процесса потребления. Пока не поздно, необходимо запретить эту продукцию и прекратить финансировать уничтожение собственного здоровья.

Депутат добавил, что относительно систем нагревания табака (например, таких как Iqos или Glo) окончательное решение в плане запрета будет принято по итогам чтений, поскольку это достаточно узкий товарный сегмент.

"В настоящее время основной проблемой считаются именно вейпы из-за их повсеместной доступности и тотального распространения. Таким образом, запрет касается вейпов, всех сопутствующих жидкостей (как никотиновых, так и безникотиновых) и ароматизаторов", – подчеркнул Нилов.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с Москвой 24 согласился, что вейпы опасны. Основной и наиболее серьезной угрозой, связанной с ними, является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов".

"Патология может развиться у человека с любым стажем использования устройств – от однократного до длительного – и способна иметь летальный исход. Точный механизм ее развития и конкретные провоцирующие вещества пока ученые не выяснили до конца", – отметил врач.





Вячеслав Овечкин врач-пульмонолог Сегодня известно, что в легких происходит патологический процесс, аналогичный острому респираторному дистресс-синдрому (тяжелая форма дыхательной недостаточности) у взрослых, который требует сложного лечения. Говоря простыми словами, это состояние можно описать как "шоковое легкое" – в тканях развивается шоковая реакция, которая протекает тяжело и требует госпитализации, вплоть до искусственной вентиляции легких.

Эксперт добавил, что течение болезни может быть как относительно легким и пройти само, так и критическим. При этом может хватить всего одного раза, как человек использовал вейп. Основной настораживающий симптом, который должен заподозрить курильщик, – это одышка или продолжительное чувство нехватки воздуха, особенно при отсутствии у человека хронических сердечных или бронхолегочных заболеваний.

"Важно отметить, что базовые компоненты жидкостей – глицерин и пропиленгликоль – в виде пара могут вызывать сухость слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Это в свою очередь потенциально снижает местную антибактериальную защиту, нарушая работу местного иммунитета, что может повышать подверженность респираторным инфекциям", – предупредил пульмонолог.

При этом никотин, который есть как в вейпах, так и в сигаретах, оказывает на человека одинаковое воздействие, формируя зависимость через влияние на центральную нервную систему, заключил Овечкин.

