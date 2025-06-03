Депутат Тумусов: россиянам дадут время, чтобы избавиться от вейпов после их запрета

В Минпромторге призвали полностью прекратить оборот вейпов в России. Ранее за подобные меры высказывались в Минздраве и Госдуме. Как будут контролировать распространение таких устройств и к каким последствиям могут привести ограничения, разбиралась Москва 24.

Угроза для будущего

В России необходимо ввести тотальный запрет вейпов. Такое мнение озвучил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе выступления на Неделе российского ретейла.





Антон Алиханов глава Минпромторга Я просто вижу, на кого ориентирована эта продукция, как она рекламируется и на кого нацелена. <...> Моя личная позиция – запретами и ограничениями, конечно, регулировать все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично – исключение.

Одобрил идею главы Минпромторга и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что, как только законопроект о запрете вейпов поступит от правительства в нижнюю палату парламента, депутаты рассмотрят его в приоритетном порядке и поддержат.

"Вред здоровью от вейпов очевиден: в жидкостях к ним содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения – увеличивается риск развития тяжелых заболеваний. Испарения вредны и для окружающих", – добавил Володин.

Ранее за жесткие меры высказывались и в Минздраве. В частности, министерство предлагало не только полностью ограничить оборот вейпов, но и проработать дополнительные шаги по борьбе с потреблением сигарет и нагреваемым табаком.

"В особом приоритете – охрана здоровья нашего будущего – детей и подростков. Вейпы, к сожалению, завоевавшие популярность именно у этих наиболее уязвимых групп населения, действительно являются угрозой", – говорилось в телеграм-канале Минздрава.

При этом в России уже действует ряд мер против распространения вейпов. Среди них – принятый в 2023 году закон о запрете продажи таких устройств несовершеннолетним. Плюс документ предусматривал, что сбыт никотинсодержащей продукции возможен только в магазинах и павильонах. В 2024-м власти ужесточили наказание за повторную реализацию вейпов детям и подросткам, введя за это уголовную ответственность.

Однако председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в беседе с ТАСС отметил, что эти ограничения не дали результата. Он сослался на результаты рейда Молодежного парламента ГД по 200 точкам в 70 регионах, по итогам которого нарушения были в 80% случаев.

"Цифры красноречиво показывают – язык норм и правил не сработает. Полноценно защитить здоровье молодого поколения можно только волевым запретом вейпов в стране", – сказал Метелев.

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов пояснил Москве 24, что возможный полный запрет вейпов в России будет работать по аналогии с мерами, ограничившими продажу таких устройств детям.

"Сейчас за подобные правонарушения в законодательстве предусмотрены штрафы и уголовное преследование. Поэтому такая же правоприменительная практика распространится на всех. А если закон не будет соблюдаться и имеющиеся меры окажутся неэффективны, их ужесточат", – отметил депутат.

По его словам, гражданам с вейпами дадут время, чтобы избавиться от них.





Федот Тумусов первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Естественно, когда документ уже начнет действовать, будут изымать устройства и наказывать за нарушение закона.

Предусмотреть предстоит и механизмы противодействия черному рынку, который однозначно появится после запрета вейпов, подчеркнул Тумусов. По его мнению, контролировать незаконный оборот продукции обяжут правоохранительные органы.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила Москве 24, что не лишним будет и продумать вопрос оценки состояния здоровья тех, кто курил вейпы.





Татьяна Соломатина зампред комитета Госдумы по охране здоровья Возможная диагностика, к примеру, в рамках диспансеризации или иного обследования, как дополнительный фактор риска развития тех или иных заболеваний, наверное, нужна. А далее уже врач определит, необходимо ли лечение пациенту с опытом курения вейпа.

По ее словам, при разработке законопроекта могут понадобиться консультации с наркологами: в частности, как эффективно лечить тех, у кого выработалась привычка. Кроме того, стоит предпринять шаги для того, чтобы подготовить общество к запрету таких устройств и проводить разъяснительную работу, заключила Соломатина.

