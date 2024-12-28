Путин подписал закон об ответственности за повторную продажу детям табачной продукции

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Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовых актов.

Изменения коснутся статьи 151.1 Уголовного кодекса РФ, посвященной неоднократной продаже детям алкогольной продукции. Теперь наказание за это преступление будет распространяться и на продажу табачной и никотиносодержащей продукции.

Размер штрафа составит от 50 до 80 тысяч рублей, также грозят исправительные работы на срок до одного года с запретом занимать определенные посты или заниматься определенной деятельностью на три года.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила запретить продажу вейпов и кальянов рядом со студенческими общежитиями. По ее мнению, принятие инициативы позволит уменьшить доступность табачной продукции для молодежи, предотвратить формирование положительного отношения к курению у студентов, а также создаст более благоприятную образовательную среду.

