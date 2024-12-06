Нарколог Холдин: симптомы отравления никотином включают головокружение, тошноту и рвоту

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К симптомам никотинового отравления относятся головокружение, тошнота и рвота, рассказал главный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. В таких случаях также возможны учащенное сердцебиение и потеря сознания, приводит его слова телеканал "360".

При этом в особо тяжелых случаях у отравившегося могут возникать такие опасные осложнения, как бронхоспазм, удушье, риски инфаркта и инсульта, предупредил медик.

Эксперт также напомнил о серьезных рисках, с которыми сопряжено курение электронных сигарет. Он обратил внимание, что в обществе бытует опасный миф о том, что "парение" наносит меньше вреда в сравнении с традиционным курением. Однако в действительности именно оно может стать причиной отравления никотином.

"Молодые люди часто злоупотребляют электронными устройствами для курения, считая их безопасной альтернативой обычным сигаретам. Это заблуждение может привести к серьезным последствиям. Человек дымит в машине, на улице, дома – там, где обычные сигареты он бы курить не смог", – пояснил специалист.

В связи с этим медик призвал бросать курить вне зависимости от возраста. Он также напомнил, что страдающие от этой привычки люди могут обратиться к врачу и пройти необходимое лечение для избавления от никотиновой зависимости.

Помимо вреда, который никотин несет для физического здоровья, он способен привести к упадку жизненных сил и депрессии, рассказала ранее терапевт Любовь Демкина. По словам врача, при регулярном курении никотин формирует эффект хронического стресса.