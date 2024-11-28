В Саратове годовалый ребенок отравился жидкостью для вейпа

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В Саратове проводится проверка по факту отравления годовалого ребенка жидкостью для курения вейпа, передает управление СК РФ по Саратовской области в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, 27 ноября в больницу доставили ребенка 2023 года рождения. Врачи диагностировали у малыша отравление жидким никотином.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее годовалая девочка отравилась химикатами после того, как попробовала снег во Всеволожске Ленинградской области. Мать ребенка рассказала, что на прогулке девочка упала в сугроб и начала есть снег. Затем они отправились домой, где дочь выпила компот и съела немного шоколада. Через полчаса ребенок стал вялым.