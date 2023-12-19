Годовалая девочка отравилась снегом во Всеволожске – СМИ

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Годовалая девочка отравилась химикатами после того, как попробовала снег во Всеволожске Ленинградской области. Об этом пишет 78.ru.

Мать ребенка рассказала, что на прогулке девочка упала в сугроб и начала есть снег. Затем они отправились домой, где дочь выпила компот и съела немного шоколада. Через полчаса ребенок стал вялым.

Добавляется, что женщина вызвала у нее рвоту, затем девочка потеряла сознание. Была вызвана скорая помощь, медики зафиксировали у девочки отравление химикатами. В местную больницу ее доставили в тяжелом состоянии.

Сейчас ребенка перевели в отделение педиатрии, заключили в тексте.

Ранее в Красноярском крае трехлетний ребенок умер после того, как съел домашнюю котлету. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

До этого на Кубани 28-летний мужчина решил избавиться от мышей и расставил в квартире таблетки фумиганта, в составе которого включен яд первого класса опасности. После этого семья с 1,5-месячным младенцем отправилась спать.

На следующее утро члены семьи почувствовали, что отравились. Мать вызвала скорую, ребенка доставили в больницу, но позднее он умер.

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