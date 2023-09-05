Младенец умер от паров ядовитых таблеток от грызунов на Кубани

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На Кубани маленький ребенок скончался после того, как его отец расставил в доме таблетки для борьбы с грызунами. Об этом рассказали в телеграм-канале СУ СК РФ по региону.

Как сообщают следователи, вечером 2 сентября в доме в станице Новолеушковской Павловского района 28-летний мужчина решил избавиться от мышей и расставил в квартире таблетки фумиганта, в составе которого включен яд первого класса опасности. После этого семья с 1,5-месячным младенцем отправилась спать. На следующее утро члены семьи почувствовали, что отравились. Мать вызвала скорую, ребенка доставили в больницу, однако 4 сентября малыш умер.

В связи с этим в СК завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности ребенку (часть 1 статьи 109 УК РФ). Прокуратура также начала проверку по качеству оказания медпомощи в центральной районной больнице, где умер малыш: уже допросили персонал, запланировали судмедэкспертизы и изъяли документацию.

По информации ведомства, предварительной причиной смерти стало отравление парами инсектицидов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор планирует ввести лицензирование фирм, которые занимаются уничтожением насекомых и грызунов. Член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал изданию, что деятельность компаний по уничтожению тараканов и крыс предусматривает обращение с опасными химическими веществами и ядами, которые могут нанести вред человеку, если работы проводились некачественно.

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