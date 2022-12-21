Роспотребнадзор предложил лицензировать фирмы по уничтожению крыс и тараканов

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Роспотребнадзор планирует ввести лицензирование фирм, которые занимаются уничтожением насекомых и грызунов, сообщает газета "Известия".

В материале говорится, что данную инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал изданию, что деятельность компаний по уничтожению тараканов и крыс предусматривает обращение с опасными химическими веществами и ядами, которые могут нанести вред человеку, если работы проводились некачественно.

"Также существует риск распространения инфекционных заболеваний, если работа будет выполнена неквалифицированными сотрудниками", – отметил Груздев.

Уточняется, что за последние 10 лет в России зарегистрировали свыше 4,5 тысячи дезинфекционных средств, применение которых требует специфических знаний.

Груздев добавил, что в настоящее время услуги по проведению дезинфекции стали предлагать непрофильные организации, основной деятельностью которых являются бытовые услуги.

Ранее сообщалось, что в Москве завершилось расследование дела по гибели людей после употребления арбуза. Инцидент произошел в сентябре 2021 года. После приобретения и употребления арбуза мать, бабушка и внучка были госпитализированы с сильным отравлением, но в больнице пожилая женщина и ребенок скончались.

Причиной трагедии стало нарушение правил дезинсекции в магазине. Был задержан сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", обрабатывавший помещение магазина от насекомых, где был куплен арбуз.

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