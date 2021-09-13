В Роспотребнадзоре рассказали о веществе, найденном в арбузе после гибели семьи москвичей

Роспотребнадзор обнаружил следы ядовитого вещества на арбузе, который изъяли из квартиры погибших в результате отравления на Совхозной улице в Москве. Предположительно, на нем обнаружены следы средства для дезинсекции. Подозреваемый по делу уже задержан. Им оказался сотрудник частной компании, занимавшейся обеззараживанием магазина, где был куплен арбуз. Рассказываем все, что известно о случившемся.



Увезли с отравлением

Три человека из одной семьи – девочка-подросток, ее мама и бабушка – 9 сентября попали в больницу с острым отравлением. Накануне все, кроме отца ребенка, ели арбуз. Ягоду купили в магазине "Магнит" на Совхозной улице в Москве.

В столичном департаменте здравоохранения заявили, что пострадавшим в больнице оказали полный комплекс медпомощи. 9 сентября на станцию скорой помощи имени Пучкова поступило несколько вызовов по поводу проявлений острой кишечной инфекции у семьи. 10 сентября госпитализированные пожилая женщина и ее 15-летняя внучка скончались.

Позднее соседи пострадавшей семьи тоже начали вызывать медиков, жалуясь на симптомы отравления. Известно, что все пострадавшие и погибшие живут в одном подъезде.

После случившегося всю партию арбузов, которыми предположительно отравились люди, изъяли из магазина на Совхозной улице. Руководитель управления по внешним коммуникациям сети "Магнит" Антон Карпов сообщил, что она прошла проверку в государственной лаборатории.



"В начале сентября эта партия арбузов прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности", – объяснил он.

При этом до выяснения всех обстоятельств случившегося компания сняла с продажи арбузы не только в Москве, но и в других регионах. Здание магазина, а также дом, где проживали погибшие оцепили, на время проведения следственных действий. После случившегося жителям запретили пользоваться водопроводной водой, однако проверка не выявила содержания в ней вредных веществ. В качестве одной из версий также рассматривалось нарушение технологии или использование некачественных материалов при ремонтных работах в здании. Сейчас в доме продолжается капитальный ремонт.

13 сентября источник "Известий" сообщил, что в крови погибших бабушки и внучки обнаружили следы этиленгликоля. Его обычно используют в тормозных жидкостях, антифризе. Однако опрошенные СМИ эксперты отрицают связь между обнаружением вещества в крови погибших и употреблением арбуза. Заведующий кафедрой органической химии Российского университета дружбы народов Леонид Воскресенский пояснил "Ленте.ру", что нахождение этого яда в бахчевой культуре практически невозможно.

Накануне ЧП в ночь с 6 на 7 сентября в помещении магазина проводилась дезинсекция. Представитель торговой сети также добавил, что проводившая ее компания является крупной фирмой, имеющей тысячи клиентов по всей Москве, а средство используется в офисах, банках и квартирах. Кадры, снятые камерой наблюдения магазина, показал РЕН ТВ. На них видно, как один из дезинсекторов вместе с опрыскивателем проходит вдоль стеллажа с фруктами. По словам Карпова, такая процедура проводится каждый месяц для профилактики борьбы с насекомыми. Обрабатываются пути возможного их появления: плинтуса, щели и дверные проемы, при этом препараты не распыляются на продукты.

Обеззараживающее вещество

В качестве приоритетной версии следователи рассматривают нарушение правил при проведении дезинсекции. В ходе осмотра места происшествия были изъяты пробы воды, воздуха, а также бытовая химия, лекарственные препараты и продукты питания.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". А Московское управление Роспотребнадзора, в свою очередь, начало "эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий".

В результате экспертиз специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице и магазина "Магнит", сообщило столичное управление ведомства.





из сообщения Роспотребнадзора По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия "Магнит" обнаружены следы вещества для дезинсекции – уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина.

Кроме того, пробы воздуха и воды из дома на Совхозной показали, что опасных для здоровья веществ или концентраций в помещениях нет.

Подозреваемого по делу о гибели двух человек задержали, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Им оказался 39-летний сотрудник компании по обеззараживанию помещений.

"Приоритетной версией следствия является: нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине... Сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия", — сказала Иванова.

Представители компании "Магнит" заявили, что Роспотребнадзор не уведомил их о результатах проверки и призвали дождаться окончательных результатов расследования, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Сеть магазинов начала внеплановую проверку всех подрядчиков, которые занимаются дезинсекцией и санитарной обработкой. Проверкой Областного центра дезинсекции занялась прокуратура Московской области.