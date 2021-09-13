В арбузе, которым отравилась семья в Москве, нашли вещества для дезинсекции

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В арбузе, которым, предположительно, отравилась семья с Совхозной улицы в Москве, нашли следы вещества для дезинсекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Москве.

"Специалисты Роспотребнадзора в рамках расследования силами научно-исследовательских и практических лабораторий провели лабораторные исследования продуктов питания из квартиры <...> и магазина, расположенного в доме. <...> По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия "Магнит" обнаружены следы вещества для дезинсекции", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в доме, где проживали погибшие, были взяты пробы воздуха и воды. Однако в них опасные вещества обнаружены не были. В связи с этим риски для остальных жильцов отсутствуют, заключили в Роспотребнадзоре.

9 сентября члены одной из столичных семей – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были госпитализированы с отравлением. За день до этого все они, за исключением отца семейства, ели после ужина арбуз. Пожилая женщина и ребенок в итоге скончались, состояние матери удалось стабилизировать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позже СМИ сообщили, что в крови погибших обнаружили следы этиленгликоля – ядовитого вещества, которое обычно содержится в составе тормозных жидкостей и антифризов, жидкостях для мытья стекол и кремах для обуви.

Между тем руководитель управления по внешним коммуникациям сети "Магнит" Антон Карпов сообщил, что партия арбузов из магазина на Совхозной улице прошла проверку в государственной лаборатории и отклонений выявлено не было.

