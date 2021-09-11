В столице после отравления семьи арбузом госпитализировали еще трех человек – СМИ

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Еще трех человек госпитализировали после смертельного отравления двух человек арбузом на юго-востоке столицы. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, в больницу доставили одного взрослого и двоих несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что пенсионерка и ее 15-летняя внучка скончались от отравления. Согласно предварительным данным, накануне все члены семьи, за исключением отца, ели после ужина арбуз, купленный в магазине "Магнит" на Совхозной улице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Эпидемиологическое расследование также проводит Роспотребнадзор.

Руководитель управления по внешним коммуникациям сети "Магнит" Антон Карпов сообщил, что партия арбузов из магазина на Совхозной улице прошла проверку в государственной лаборатории и отклонений выявлено не было.