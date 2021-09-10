Роспотребнадзор начал расследование после сообщений об отравлении арбузом в Москве

Фото: Москва 24

После сообщений об отравлении арбузом в Москве Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Об этом сообщили в столичном управлении ведомства.

"В связи с поступившей информацией из стационаров департамента здравоохранения столицы о случаях пищевой токсикоинфекции в семье москвичей управлением Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуация на контроле", – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Согласно предварительным данным, накануне члены одной из столичных семей – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были госпитализированы с отравлением. Как сообщили СМИ, за день до этого все они, за исключением отца семейства, ели после ужина арбуз. Пожилая женщина и ребенок в итоге скончались, состояние матери удалось стабилизировать.

Руководитель управления по внешним коммуникациям сети "Магнит" Антон Карпов сообщил, что партия арбузов из магазина на Совхозной улице прошла проверку в государственной лаборатории и отклонений выявлено не было.