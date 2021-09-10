СК возбудил уголовное дело после отравления семьи арбузом в Москве

Фото: depositphotos/irinabal18

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как ряд СМИ сообщили об отравлении семьи арбузом, купленным в магазине "Магнит", в результате чего два человека скончались. Об этом сообщается на сайте столичного СК.

"По информации, размещенной в СМИ, об отравлении семьи на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека")", – сказала старший помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она также добавила, что в настоящее время следователи выехали в городскую больницу, куда доставили семью.

До этого сообщалось, что по данному факту начала проверку столичная прокуратура.

Согласно предварительным данным, накануне члены одной из столичных семей – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были госпитализированы с отравлением. Как сообщили СМИ, за день до этого все они, за исключением отца семейства, ели после ужина арбуз. Пожилая женщина и ребенок в итоге скончались, состояние матери удалось стабилизировать.

Как рассказал руководитель управления по внешним коммуникациям торговой сети "Магнит" Антон Карпов в беседе с Агентством "Москва", ретейлер в настоящее время также выясняет обстоятельства отравления арбузом, купленным в одном из его магазинов.

Менеджер подчеркнул, что все поступающие на прилавки сети арбузы проходят проверку на качество и безопасность. В частности, одна из них проводилась за неделю до инцидента – тогда все показатели соответствовали установленным законодательством нормам.

Ранее в Казани 20 человек пожаловались на отравления, 12 из них госпитализировали, у 8 из подтвердили сальмонеллез. Все они до этого посещали кафе "Эклер". Деятельность предприятия была временно приостановлена до решения суда, все работники отстранены от работы, а на владельца составлены протоколы.

