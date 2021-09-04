Уголовное дело возбудили по факту отравления 24 детей в школе в Нижнем Новгороде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности, после появления признаков отравления у 24 школьников в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости.

От родителей поступило около 40 обращений по ситуации с возможным отравлением детей в нижегородской гимназии №13. Троих детей госпитализировали. Главврач больницы, где лечат школьников, заявила, что у детей ярко выраженные признаки острой кишечной инфекции вирусной этиологии.

В департаменте образования сообщали, что дети в столовой не ели, а буфет в гимназии не работает.

Сейчас следователи регионального СК вместе с сотрудниками управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осматривают школу, а также организацию, оказывающую услуги питания. Допрашиваются должностные лица. У обратившихся в больницу взяли мазки, чтобы установить причину заболевания.

По уголовному делу назначены все необходимые экспертизы, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что учебный процесс в начальных классах нижегородской гимназии приостановят после массовых жалоб на признаки отравления.

До этого сообщалось, что около 40 человек из школы в Нижнем Новгороде обратились в региональное управление Роспотребнадзора с признаками отравления.