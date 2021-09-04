Около 40 человек могли отравиться в школе в Нижнем Новгороде

11:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Около 40 человек из школы в Нижнем Новгороде обратились в региональное управление Роспотребнадзора с признаками отравления, сообщает ТАСС.
Никто из них не госпитализирован, состояние у всех удовлетворительное. Они находятся дома. В то же время в Роспотребнадзоре подтвердили уже один случай отравления.
Прокуратура Нижнего Новгорода организовала проверку по факту отравления детей.
Ранее сообщалось, что с 14 по 16 августа 2021 года из санатория "Тамиск" в Алагирском районе Северной Осетии в инфекционное отделение детской республиканской клинической больницы с диагнозом "острый инфекционный гастроэнтерит" были госпитализированы шесть детей. Угрозы для их жизней нет.
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