Около 40 человек могли отравиться в школе в Нижнем Новгороде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 40 человек из школы в Нижнем Новгороде обратились в региональное управление Роспотребнадзора с признаками отравления, сообщает ТАСС.

Никто из них не госпитализирован, состояние у всех удовлетворительное. Они находятся дома. В то же время в Роспотребнадзоре подтвердили уже один случай отравления.

Прокуратура Нижнего Новгорода организовала проверку по факту отравления детей.

Ранее сообщалось, что с 14 по 16 августа 2021 года из санатория "Тамиск" в Алагирском районе Северной Осетии в инфекционное отделение детской республиканской клинической больницы с диагнозом "острый инфекционный гастроэнтерит" были госпитализированы шесть детей. Угрозы для их жизней нет.

