В лагере под Ярославлем у 12 детей выявили кишечную инфекцию

12:58
Фото: vk.com/sakharezhcamp
12 детей отравились в детском лечебно-оздоровительном комплексе "Сахареж" под Ярославлем, у них диагностировали кишечную инфекцию. Об этом сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере организации железнодорожного транспорта. По предварительным данным, у 12 детей выявлена кишечная инфекция", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на место выехали сотрудники Ярославской транспортной прокуратуры для установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время дети находятся в лагере под постоянным наблюдением медиков.
"Транспортная прокуратура <...> даст оценку действиям всех должностных лиц, примет меры реагирования", – добавили в ведомстве.
Ранее медики выявили сальмонеллез у 22 воспитанников детского сада № 27 в Батайске Ростовской области, всего зарегистрировано более 50 заболевших. В Роспотребнадзоре сообщили, что был проведен отбор проб готовых блюд, воды, смывов с объектов внешней среды, отбор дезинфицирующих средств, отбор биоматериала у детей и сотрудников.
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