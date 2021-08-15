В лагере под Ярославлем у 12 детей выявили кишечную инфекцию

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12 детей отравились в детском лечебно-оздоровительном комплексе "Сахареж" под Ярославлем, у них диагностировали кишечную инфекцию. Об этом сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере организации железнодорожного транспорта. По предварительным данным, у 12 детей выявлена кишечная инфекция", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали сотрудники Ярославской транспортной прокуратуры для установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время дети находятся в лагере под постоянным наблюдением медиков.

"Транспортная прокуратура <...> даст оценку действиям всех должностных лиц, примет меры реагирования", – добавили в ведомстве.

Ранее медики выявили сальмонеллез у 22 воспитанников детского сада № 27 в Батайске Ростовской области, всего зарегистрировано более 50 заболевших. В Роспотребнадзоре сообщили, что был проведен отбор проб готовых блюд, воды, смывов с объектов внешней среды, отбор дезинфицирующих средств, отбор биоматериала у детей и сотрудников.